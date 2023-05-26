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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن بقوة 120 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Pro

تستعد شركة  شاومي  الصينية لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الرائدة، من سلسلة 14 التي من المقرر طرحها بالأسواق مع نهاية العام الحالي، وتحديدا نوفمبر القادم.

بالرغم من أن الشركة لم تعلن عن أي مواصفات تخص الجيل التالي من هواتفها الفلاج شيب، إلا أن تسريبات حديثة أكدت بعض مواصفات طراز  شاومي  14 برو، Xiaomi 14 Pro القادم. 

Xiaomi 14 Pro

في حين أن عملاق التكنولوجيا الصيني يتكتم على تفاصيل السلسلة القادمة من هواتفه ولم يصدر حتى إعلانات تسويقية ودعائية تكشف التفاصيل التقنية بخصوص هذا الجهاز فإن أحدث تسريب من Digital Chat Station يلمح إلى بعض مواصفاته الرئيسية. 

من المتوقع أن يكون موبايل  شاومي  14 برو مدعوما بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم Qualcomm وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 الجيل الثالث الذي لم يعلن عنه بعد.

علاوة على ذلك ، تضيف مصادر مطلعة أن الجهاز سيتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، مع شحن سلكي سريه بمستويات مختلفة حسب الإصدار ما في ذلك 90 وات و 120 وات.

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بناءً على المعلومات المسربة سيصل Xiaomi 14 Pro بترقية ملحوظة في إعداد الكاميرات الخاصة به ، مع تضمين كاميرات WLG High-Lens. من حيث لغة  التصميم ، سيصل Xiaomi 14 Pro في نسختين ، مع شاشة ذات حواف مسطحة وإصدار آخر بشاشة منحنية الحواف.

شاومي Xiaomi Xiaomi 14 Pro شاومي 14 برو هاتف هاتف رائد شحن Snapdragon كوالكوم Qualcomm

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