وحش السيلفي.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Civi 3 للنساء فقط

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أخيرا هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Civi 3 في الصين، وهو يعد جهاز مكون من مزيج مثالي من الجماليات المرئية والأداء القوى.

المواصفات والميزات وسعر Xiaomi Civi 3

يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3 بتصميم أنيق وعصري، يأتي بلمسة نهائية ثنائية اللون على الظهر ومظهر جانبي نحيف يبلغ قياسه 7.56 ملميتر فقط، الهاتف خفيف الوزن أيضا حيث يبلغ وزنه 173 جراما فقط.

وزودت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi Civi 3، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة عرض Full HD، بدقة 12 بت، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، معدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز، وتبلغ نسبة سطوعه القصوى 1500 شمعة في المتر المربع، وتغطي الشاشة التدرج اللوني DCI-P3.

Xiaomi Civi 3

ويتميز Civi 3 بخاصية تعتيم PWM تبلغ 1920 هرتز لمشاهدة خالية من الوميض وشاشة ألوان أساسية لإعادة إنتاج الألوان بدقة، تم اعتماد الشاشة أيضا تقنية HDR10 +، لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass.

وتحتوي اللوحة الخلفية على إعداد ثلاثي للكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى، وهي محاطة بأناقة بحلقة معدنية متطابقة تكمل بشكل جيد مظهر اللوحة الخلفية، ويتميز Xiaomi Civi 3 بإعداد كاميرا ثلاثية، الرئيسية تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX800 بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة (OIS).

Xiaomi Civi 3

يرافقها كاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتتيح لك الكاميرا الأساسية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويتمتع هاتف شاومي Civi 3 بكاميرا أمامية مزدوجة لالتقاط صور سيلفي، العدسة الأساسية تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتعمل الكاميرا الثانوية بدقة 32 ميجابكسل أيضا، ولكن كعدسة بزاوية فائقة الاتساع، ويأتي الإعداد مزودا بدعم تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) لضمان لقطات ثابتة، وتدعى شاومي أن الكاميرا الأمامية قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

Xiaomi Civi 3

ومن حيث الأداء ينبض بداخل هاتف Civi 3، معالج من نوع Dimensity 8200-Ultra، المطور من قبل شركة ميدياتك، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بوحدة المعالجة المركزية وحدة معالجة الرسومات Mali-G610 MC6، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد سائل كبير من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعة 4000 ملميتر مربع.

ومن ناحية الذاكرة، يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، وبالنسبة للتخزين، يمكنك الاختيار من بين سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت للتخزين، ويأتي الهاتف الذكي محملا مسبقا بواجهة المستخدم MIUI 14 التي تعمل بنظام التشغيل Android 13.

Xiaomi Civi 3

وتزود شاومي هاتف Xiaomi Civi 3 ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحن الهاتف عبر شاحن سريع بقوة 67 وات، والذي يقوم بشحن الجهاز من 0 إلى 100٪. في غصون 38 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف Xiaomi Civi 3 بثلاثة طرز مع ذاكرة وصول عشوائي مختلفة وسعة تخزين داخلية، في الصين مقابل سعر يبدأ من 353 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و900 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.