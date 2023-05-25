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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاحن سريع 120 وات.. عرض خاص على هاتف شاومي 11 تي برو

عرض مغرى على جوال
عرض مغرى على جوال شاومي 11 تي برو

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون فيه مقابل خصم كبير.

عرض مُغر على جوال شاومي 11 تي برو


ومن بين العروض الرائعة المتاحة حاليا يوجد خصم كبير على هاتف الفئة المتوسطة من شاومي 11 تي برو، ولحسن الحظ، يتوفر هاتف Xiaomi 11T Pro، مقابل خصم كبير يقدر بـ 15% على أحد مواقع التجارة الالكترونية في السعودية.

 

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وأصبح جوال شاومي 11 تي برو، ثنائي شريحة الاتصال، بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، يتوفر في السعودية، مقابل سعر 2105 ريالات سعودية، بدلا من 2499 ريالا سعوديا.

عرض مغر على جوال شاومي 11 تي برو

مواصفات جوال شاومي 11 تي برو

ووفقا لورقة المواصفات، يتميز جوال شاومي 11 تي برو بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، كما تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10.

عرض مغر على جوال شاومي 11 تي برو

وزودت شاومي جوال 11 تي برو، بواسطة معالج كوالكوم الرائدSnapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت.

وينطلق جوال شاومي 11 تي برو، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

عرض مغر على جوال شاومي 11 تي برو

ويحتوى جوال شاومي 11 تي برو، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يقوم بشحن الهاتف بقدرة 120 وات، في غضون 17 دقيقة فقط.

وتشمل الميزات الأخرى بـ جوال شاومي 11 تي برو، قارئ بصمات الأصابع جانبي،كما يتميز بدعم معيار IP53 لمقاومة الغبار، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، مع دعما لتقنيات الاتصال البلوتوث، والواي فاي، والـ NFC، مكبر صوت مزدوج مع نظام دولبي اتموس، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض. 

عرض مغر على جوال شاومي 11 تي برو
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