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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان تتابع مدارس دعم التعليم المجتمعي بالتعاون مع مصر الخير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى ضوء اهتمام الدولة والوزارة بمدارس التعليم المجتمعى شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاجتماع الدورى للتوجيه لمتابعة مدارس دعم التعليم المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية ، بحضور هالة فاروق منسق التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير ، و محمد العمدة مدير إدارة التعليم المجتمعي ، وسميرة فقير رئيس قسم التعليم المجتمعى بإدارة أسوان ، بالإضافة إلى عدد من موجهي المواد الدراسية بإدارة أسوان.

واستهل وكيل الوزارة  اللقاء بالترحيب بالحضور ، ثم تناول الاجتماع أدوار التوجيه الفنى لمتابعة المعلمين والميسرات بثلاث من مدارس التعليم المجتمعى المدعومة من مؤسسة مصر الخير بإدارة أسوان التعليمية ، وهى مدارس نجع الجامع والحجاب والمرشح ، وأبرز ما تم خلال العام الدراسى الماضى بالمدارس الثلاث ، ومدى الاستفادة التي تحققت من تطبيق استمارات المتابعة لبيان أوجه القوة ونقاط الضعف لرفع كفاءة العملية التعليمية بمدارس التعليم المجتمعى .

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الدمج التكنولوجى

وعقب ذلك تم مناقشة تفعيل الدمج التكنولوجى بمدارس التعليم المجتمعى ،خاصة مع تزويد المدارس بأجهزة (تابلت - لاب توب - داتا شو ) بجانب ١٩ سبورة ذكية حيث أنه رغم توافر هذه الأجهزة إلا أن الاستفادة الكاملة منها والتواصل بكفاءة مع المصادر المعرفية المختلفة لتوصيل المعلومة للطلاب واكسابهم المهارات اللازمة لم يتحقق بالصورة الكافية ، نظراً لضعف الخبرة التكنولوجية لدى المعلمين للتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة.

وتعقيباً على هذه النقطة كلف وكيل الوزارة مدير مركز التطوير التكنولوجى بتوجيه فريق من مسئولى التطوير لعمل تدريبات لميسرات التعليم المجتمعى للتعامل بكفاءة مع الأجهزة وبنوك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة وتقديم دعم فنى متواصل لمدارس التعليم المجتمعى، وتواصل السيد وكيل الوزارة مع مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارات عبر تقنية الفيديو کونفرانس لتنفيذ ذلك بالإدارات التعليمية الخمس.

كما تابع وكيل الوزارة تدريب ميسرات مدارس نجع الجامع والحجاب والمرشح بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجى ضمن تدريبات التنمية المهنية ورفع كفاءتهم التكنولوجية ضمن برنامج دعم مدارس التعليم المجتمعى التابعة لمؤسسة مصر الخير.

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التعليم المجتمعى

وتطرق الاجتماع لوضع خطة علاجية للتلاميذ أثناء فترة الإجازة الصيفية بناءً على تحليل نتائج اختبار القرائية والحسابية لتطبيقها ضمن مخطط النشاط الصيفى لمدارس التعليم المجتمعى .

وفى نهاية الاجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر لمؤسسة مصر الخير لما تقدمه من دعم لعدد ٥٤ مدرسة للتعليم المجتمعى تقدم خدمة تعليمية للأطفال المتسربين من التعليم الأساسى والمحرومين من خدمات التعليم في مناطق نائية ومتطرفة فى ظل اهتمام الدولة بإتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع وخاصة الفئات الأشد احتياجاً.

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