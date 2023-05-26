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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غدا لتقييم جلسات الأسبوعين الماضيين

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس سيجتمع غدا لتقييم المحاور الثلاثة التي جرى مناقشتها خلال الأسبوعين الماضيين.

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وأضاف طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، صباح الغد، سيجري فيه تباحث وتنظيم الأسبوعين المقبلين، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

 

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التوصيات صدرت عن الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين، كما أن هناك موضوعات كان حولها اختلافات وأراء مختلفة، وكان لا بد من الوصول إلى توافق ووجهات نظر قريبة من بعضها.

 

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه على سبيل المثال موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية بانتخابات مجلس النواب فيه أراء متعددة، وكان هناك وجهة نظر أن الآراء "تبدأ تتجمع ثم تتبلور"، معقبا: "منقدرش نعمل كل يوم اجتماعات وفي الآخر لا نصل لنتائج، وإلا العملية هتكون تضييع وقت أو ما شابه ذلك".

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