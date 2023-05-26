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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات: هناك تقييم إيجابي داخل اللجان المختلفة لجلسات الحوار الوطني

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك تقييم إيجابي داخل اللجان المختلفة لجلسات الحوار الوطني.

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محمد فايز فرحات: الحوار الوطني يناقش تعاون العرب في قضية الأمن الغذائي

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محمد فايز فرحات: كل أطياف المجتمع شاركوا في الحوار الوطني

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على وضع خطة واضحة تكون معلنة ويعلمها الجميع خاصة الرأي العام والإعلام بشأن الجدول الزمني للقضايا التي سيتم مناقشتها داخل كل محور للحوار الوطني".

 

وأشار: "بشكل عام هناك تقييم إيجابي لجلسات الحوار الوطني من قبل المشاركين فيه خلال الأسبوعين الماضيين"، مضيفا: "جميع النقاشات التي تمت عكست إيمانا قويا بأهمية الحوار الوطني وهناك توافق على انجاح هذا الحوار وكان هناك تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى هذا الحوار".


وأوضح الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "معظم كلمات المشاركين في الجلسات وجهت في بدايتها الشكر للرئيس السيسي، لدعوته الكريمة هذه بشكل يشير إلى أن مدى اعتزازًا المجتمع المدني والقوى السياسية والرأي العام بهذه الحالة السياسية التي نعيشها".

 

واسترسل: "مجلس الأمناء حريض على مشاركة الرأي العام والمجتمع في هذا الحدث المهم، لأنه بدون حضور للرأي العام َأو المجتمع الحوار سوف ينقصه الكثير"، مؤكدا: "لغة الحوار كانت شديدة الوضوح وهناك رقي في المناقشات وتركيز من الجميع على طرح أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
 

محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الحوار الوطني الدكتور محمد فايز فرحات القوى السياسية

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