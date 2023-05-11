محمد فايز فرحات: كل أطياف المجتمع شاركوا في الحوار الوطني

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لن يكون هناك سقف في أي وجهة نظر مطروحة للنقاش في الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كل أطياف المجتمع شاركوا في "الحوار الوطني".. وهناء إرادة سياسية لإنجاحه".

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، : "كان هناك رهان على خروج "الحوار الوطني" بهذا الشكل لكل المصريين.. وهناك إيمان وإرادة لإنجاح "الحوار".

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: “هناك حرص من كل الأطراف على نجاح الحوار الوطني، وهناك بعض المناسبات التي اختبرت التزام القوى السياسية وحرصها على حضور الحوار الوطني”.



