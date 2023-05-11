مقرر لجنة المحليات: الحوار الوطني مساحة مشتركة من أجل الوطن

كشف النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، آخر تطورات جلسات الحوار الوطني، مشيرا أن انتخابات المحليات وقوانينها ذات أهمية كبرى.



وأضاف علاء عصام، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المجالس المحلية هم من يعبر عن مشاكل المواطنين والأقرب، لافتا إلى أن الحوار الوطني مساحة مشتركة من أجل الوطن.



وتابع النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن ننطلق لما يخص المحليات بداية من آخر شهر مايو المقبل في الحوار الوطني.

