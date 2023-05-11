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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة المحليات: الحوار الوطني مساحة مشتركة من أجل الوطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، آخر تطورات جلسات الحوار الوطني، مشيرا أن انتخابات المحليات وقوانينها ذات أهمية كبرى.

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الحوار الوطني يفتح ملف الأنشطة الطلابية .. خبراء تعليم يكشفون أسباب عزوف الدارسين عنها .. ويطرحون توصيات لتحسين الوضع


وأضاف علاء عصام، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المجالس المحلية هم من يعبر عن مشاكل المواطنين والأقرب، لافتا إلى أن الحوار الوطني مساحة مشتركة من أجل الوطن.


وتابع النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن ننطلق لما يخص المحليات بداية من آخر شهر مايو المقبل في الحوار الوطني.
 

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