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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لو عايز تشتري.. قرار حكومي جديد بشأن السيارات| اعرف متى يطبق

استيراد السيارات
استيراد السيارات

تغيرت معالم سوق السيارات بنسبة غير مسبوقة على مدار العام الماضي وبداية العام الجاري، حيث أدت قفزة الأسعار غير المسبوقة في سوق "الزيرو"، لهجرة الآلاف من الباحثين عن سيارة نحو سوق المستعمل، ولكن اتخذت الدولة قرار جديدة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة بسوق السيارات الجديدة.

وأعلنت وزارتا المالية والصناعة والتجارة تعميم تعليمات جديدة بشأن استيراد السيارات، وذلك وفقا لما تم إصداره من تعليمات للإدارات المركزية بمصلحة الجمارك.

الصناعة" و"المالية" توافقان على السماح بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من أبريل
استيراد السيارات

استيراد السيارات

وافقت وزارة التجارة والصناعة، على طلب وزارة المالية بالسماح بدخول السيارات موديل العام اللاحق بدءًا من شهر أبريل من كل عام، وذلك بدلًا من دخولها بدايةً من شهر يوليو من العام.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام 2021 قرارا من قبل يفيد بدخول السيارات موديل السنة الجديدة في النصف الثاني من العام، ولكن لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين.

وحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة مخاطبًا وزارة المالية، فإن تم الموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 5 مايو 2022 بشأن تحديد الوقت والتاريخ المناسب من كل سنة الذي يسمح فيه بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد.

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وجاء نص الخطاب كالتالي: "أتشرف بإحاطة سيادتكم أن السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد ولا يتعارض ذلك مع القواعد الاستيرادية، وتم الموافقة على السماح بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل لكل عام.

وقدم تامر بشير، مقدم برنامج "دوس بنزين"، بعض النصائح لقائدي السيارات والخاصة بالتعامل مع مركباتهم خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الرياح المحملة بالأتربة.

المنشور

لـ قائدي السيارات

وحذر خبير السيارات خلال برنامجه عبر قناة "النهار"، اليوم الجمعة، من الأتربة المنتشرة في الجو هذه الأيام، معتبرًا إياها بالخطر الكبير الذي يهدد السيارات.

وقال بشير، إن الأتربة تمثل خطرًا كبيرًا على السيارات، إذ تدمر السيارة والصالون الخاص بها، موضحا: "ناس كتير ساعات مبتخدش بالها بيبقى في جزء من إزاز العربية مفتوح، اتأكد إن إزار العربية مقفول بإحكام، أو سايب جزء من فتحة السقف مفتوح، مع الجو اللي في تراب كتير ده إنت بتدمر العربية تمامًا".

وتابع: "ناس بتقولك خلي العربية تتنفس، في الجو الكويس ممكن نعمل الكلام ده، لكن في الجو ده، خطر جدًا، إنت بتدمر صالون العربية، ولو سقف العربية لونه فاتح هيتدمر، لو تقدر تغطي العربية في الجو ده يكون أفضل".

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وأكمل بشير: "الفتحات الخاصة بالتهوية والتكييف، بتدخل التراب جوه العربية وبيتراكم جوه هوايات التكييف، فتغطية العربية بتقلل نسبة دخول التراب، والأفضل تفتح التكييف على سرعة بطيئة شوية، وابدأ بتشغيل هوايات الرجلين، عشان ميخرجش التراب من الهوايات في وشك".

كما نصح باختيار المكان المناسب لـ "ركن" السيارات في الشوارع، وخاصة خلال الفترات التي تنشر فيها الرياح، تحسبًا لسقوط اللافتات عليها.

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