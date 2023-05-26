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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير أمام طلائع الجيش في الدوري

صدى البلد

اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

الدكتور أحمد أبو عبلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصطفى شوبير المباراة بصورة طبيعية طلائع الجيش

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