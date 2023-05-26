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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد هدفه في شباك طلائع الجيش.. سر الاحتفال الهستيري لـ قفشة إيه الحكاية؟

أفشة
أفشة

فاز النادي الأهلي على فريق طلائع الجيش اليوم، حيث أقيمت المباراة باستاد القاهرة الدولي، ضمن المسابقة العامة للدوري الممتاز.

وأحرز لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة هدف ضمن أحداث المباراة، وأحتفل الاعب بشكل هستيري عقب إحراز الهدف.

أفشة لاعب النادي الأهلي 

لماذا أحتفل أفشة بهدف طلائع الجيش ؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن سر احتفال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد الكلية الحربية، وانتهت بانتصار الأحمر بهدفين دون رد.

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سر احتفال أفشة بهدفه في مباراة طلائع الجيش والأهلي

وأكد مصدر في ستاد الكلية الحربية، أن محمد مجدي أفشة كان يحتفل مع والده بالهدف الذي سجله في مباراة طلائع الجيش؛ إذ تواجد الأخير في مدرجات ستاد الكلية الحربية، من أجل دعم لاعب الأحمر، وجاء الاحتفال معه عقب الهدف الذي سجله في شباك محمد شعبان.

وحقق النادي الأهلي الانتصار على حساب طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون رد، وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول في الدقيقة 46، وضاعف عمرو السولية النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء.

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