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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل بديرمواس

انتشال جثتين لشخصين
انتشال جثتين لشخصين بديرمواس

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثتي لشخصين غرقا في المجري المائي لنهر النيل، أثناء الاستحمام هربا من الحر، أمام مركز ديرمواس في  جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين من المجري المائي لنهر النيل أمام  مركز ديرمواس.

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بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين غرق كلا من: يوسف. ر. ي 16 عاما ومحمود. م. م 15 عاما طالبين يقيمان بشرق النيل بمركز ديرمواس، داخل المجري المائي لنهر النيل وذلك أثناء الاستحمام هربا من الحر.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفي ديرمواس النموذجي، وتقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الحادث.

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