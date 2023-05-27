خدمات طبية لـ6000 مواطن ضمن 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ 6 الاف و 581 مواطناً ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وذلك خلال شهر أبريل 2023 والتي تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.