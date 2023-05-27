طقس غير مستقر وسقوط أمطار خفيفة على المنيا

تشهد مدينة المنيا سقوط أمطار خفيفة وموجة من الطقس غير المستقر بسبب الأتربة المتراكمة فى السماء والسحب المحملة بمياه الأمطار، ونشاط للرياح الذى تظهر سرعته فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعة.



ومن جانبها قامت إدارة المرور بمحافظة المنيا بنشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابته ومتحركة، إلى جانب توجيه رؤساء الوحدات المحليه بالمرور على مخرات السيول ومنع أى تجاوزات وتعديات عليها.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد

وتوقعت ان هطول الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط.



وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".



وأضاف أنه من المتوقع غداً الأحد انكسار كبير في درجات الحرارة على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6 - 7 درجات "وهي قيم كبيرة تزيد من مستوى التذبذبات الحرارية" لتكون الحرارة في الوجه البحري بين 25 – 31 ° م مع استمرارها ما بين 40 – 42 ° م في الأقصر وأسوان بالتحديد.