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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تطرح أغنية «إنت الأصيل».. شاهد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “إنت الأصيل” عبر المنصات الرسمية الخاصة بها.


الأغنية من إنتاج مصطفى جاد - سي إس ميوزك، كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، تسجيل و ميكس طاهر صالح، ديچيتال ماستر ماهر صلاح، قانون شريف كمال، ناي محمد عاطف، طبلة فريد جاد، ربابة محمود سعيد بخ.
 

للاستماع للاغنية اضغط هنا 

يذكر أن أعلن Spotify، أشهر منصة للمحتوى الصوتي شعبية في العالم، عن اختيار المطربة المصرية كارمن سليمان سفيرة لـ EQUAL Arabia لشهر مايو 2023.

اليوم.. كارمن سليمان تطرح أغنية أنت الأصيل

كارمن سليمان سفيرة Spotify لـ شهر مايو.. تفاصيل

 

ويهدف برنامج EQUAL الذي يدعم المواهب النسائية، والذي أطلقه Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2022، إلى تقديم الدعم للفنانات العرب وتسليط الضوء على أعمالهن الرائعة من خلال الترويج لهن على المنصة وخارجها، حتى تصل أصواتهن وموسيقاهن إلى جمهور أوسع حول العالم.

وحققت كارمن سليمان الشهرة، حين حصدت أول لقب لبرنامج “أراب آيدول” في العام 2012، وانطلقت منذ ذلك الحين في رحلة نجاح رائعة.

وحققت أغنيتها المنفردة الأولى "كلام كلام" التي صدرت في عام 2013، نجاحًا كبيرًا في مصر.

أمتعت كارمن جمهورها عبر السنين بالعديد من الأغاني الناجحة، مثل "لينا رقصة" و"حبك انت"، وهما أكثر أغانيها استماعًا على Spotify، حيث حققت "لينا رقصة" أكثر من 4 ملايين مرة استماعا، بينما حققت "حبك انت" 3 ملايين مرة استماع.

وبموهبتها الاستثنائية، حصدت كارمن العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

وفي سن الـ 16، كرمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر بجائزة "أفضل صوت".

كما أشاد بموهبتها وصوتها المطرب والملحن المصري الكبير هاني شاكر، حيث قدمها في إحدى حفلاته بدار الأوبرا في مصر، معربًا عن إعجابه الكبير بخامة صوتها المميزة.

والتزامًا من Spotify بدعم المواهب النسائية في المنطقة من خلال برنامج EQUAL Arabia، احتلت كارمن سليمان صدارة الغلاف لقائمة تشغيل EQUAL Arabia طوال شهر مايو.

كما وُضعت أحدث أغنياتها "يا جمالك" على قائمتي تشغيل EQUAL Arabia وEQUAL Global، لعرض موسيقاها أمام جمهور أوسع.

وتقديرًا لإسهاماتها الرائعة في الموسيقى المصرية، سلط Spotify الضوء على كارمن من خلال عرض صورتها على لوحة إعلانية في ميدان التايمز الشهير بمدينة نيويورك.

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان إنت الأصيل مصطفي جاد صابر كمال

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