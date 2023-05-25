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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان سفيرة Spotify لـ شهر مايو.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن Spotify، أشهر منصة للمحتوى الصوتي شعبية في العالم، عن اختيار المطربة المصرية كارمن سليمان سفيرة لـ EQUAL Arabia لشهر مايو 2023. 

ويهدف برنامج EQUAL الذي يدعم المواهب النسائية، والذي أطلقه Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2022، إلى تقديم الدعم للفنانات العرب وتسليط الضوء على أعمالهن الرائعة من خلال الترويج لهن على المنصة وخارجها، حتى تصل أصواتهن وموسيقاهن إلى جمهور أوسع حول العالم.

حققت كارمن سليمان الشهرة، حين حصدت أول لقب لبرنامج “أراب آيدول” في العام 2012، وانطلقت منذ ذلك الحين في رحلة نجاح رائعة. 

حققت أغنيتها المنفردة الأولى "كلام كلام" التي صدرت في عام 2013، نجاحًا كبيرًا في مصر.

أمتعت كارمن جمهورها عبر السنين بالعديد من الأغاني الناجحة، مثل "لينا رقصة" و"حبك انت"، وهما أكثر أغانيها استماعًا على Spotify، حيث حققت "لينا رقصة" أكثر من 4 ملايين مرة استماعا، بينما حققت "حبك انت" 3 ملايين مرة استماع.

بموهبتها الاستثنائية، حصدت كارمن العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية. 

في سن الـ 16، كرمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر بجائزة "أفضل صوت". 

كما أشاد بموهبتها وصوتها المطرب والملحن المصري الكبير هاني شاكر، حيث قدمها في إحدى حفلاته بدار الأوبرا في مصر، معربًا عن إعجابه الكبير بخامة صوتها المميزة.

التزامًا من Spotify بدعم المواهب النسائية في المنطقة من خلال برنامج EQUAL Arabia، احتلت كارمن سليمان صدارة الغلاف لقائمة تشغيل EQUAL Arabia طوال شهر مايو. 

كما وُضعت أحدث أغنياتها "يا جمالك" على قائمتي تشغيل EQUAL Arabia وEQUAL Global، لعرض موسيقاها أمام جمهور أوسع. 

تقديرًا لإسهاماتها الرائعة في الموسيقى المصرية، سلط Spotify الضوء على كارمن من خلال عرض صورتها على لوحة إعلانية في ميدان التايمز الشهير بمدينة نيويورك.

 

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