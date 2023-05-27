بـ 150 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة اعتمادية في مصر "موديل 2012"

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية في مصر، والتي اكتسبت شهرة واسعة، نسبة إلى انتشارها بالشارع المصري، وتوافر قطع الغيار التي تتعلق بها وبسعر مناسب، بالإضافة إلى سهولة صيانة السيارة، وشرائها وإعادة بيعها بسهولة ايضا.

شيفروليه لانوس

وتعد شيفروليه لانوس من السيارات الاقتصادية التي يبحث عنها الكثير، ولكن ينقصها وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي، حيث تقدم بناقل حركة يدوي "مانيوال" فقط يتكون من 5 سرعات وبتقنية الجر الامامي للعجلات، مع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "4 سلندر" 16 صباب.

شيفروليه لانوس

ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 86 حصانا لكل 5800 دورة في الدقيقة، كما ينتج ايضا 132 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة من الداخل مكيف للهواء، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للابواب.

شيفروليه لانوس

وتأتي السيارة بإطلالة السيدان الشهيرة، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، وظهرت هذه النسخة عبر أحد المواقع المتخصصة في عرض السيارات للبيع، وهي في حالة جيدة مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج حسبما هو مقدم، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الفضي، وعدد كيلومترات يقدر بـ 155 كم، مع موديل 2012.

شيفروليه لانوس

اركب أشهر سيارة اعتمادية في مصر "موديل 2012"

تقدم السيارة شيفروليه لانوس والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 150 ألف جنيه.