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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة شيفروليه أوبترا 2023 .. اعرف سعرها الآن

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

تقدم شركة شيفروليه العديد من الموديلات داخل السوق المصري، ومنها السيارة أوبترا موديل 2023، والتي تعد أرخص إصداراتها محليًا، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، بالإضافة إلى طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر، كما نستعرض أبرز مواصفاتها الفنية.

شيفروليه أوبترا موديل 2023 

مواصفات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

 

تحتوي السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 على زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط رياضية قياسها 15 بوصة، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD.

شيفروليه أوبترا موديل 2023 

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 مكيف للهواء يدوي، ومسند يد، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وعجلة قيادة تدعم خاصية التحكم في الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى مدخل USB و AUX، مصابيح ضباب أمامية، وحساسات حركة خلفية، وقفل مركزي للأبواب.

شيفروليه أوبترا موديل 2023 

وتستخدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج 147 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 110 حصانا.

شيفروليه أوبترا موديل 2023 

السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر 

تقدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بسعر 501 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري.

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