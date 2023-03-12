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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تطرح N300 فان موديل 2024 .. اعرف أسعارها

شيفروليه N300 فان
شيفروليه N300 فان موديل 2024

تواصل السيارة شيفروليه فان من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2024 الجديدة، والتي تتضمن فئتين من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 326 الف و 500 جنيه.

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شيفروليه N300 فان موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيفروليه فان موديل 2024.

 

أسعار شيفروليه N300 فان موديل 2024 

 

الفئة الاولى شيفروليه N300 فان موديل 2024 بسعر 326.500 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه N300 فان موديل 2024 بسعر 368.500 جنيه.

شيفروليه N300 فان موديل 2024

محرك شيفروليه N300 فان موديل 2024 

 

تأتي السيارة شيفروليه N300 فان موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 85 حصانا، و 108 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعمد في مهام الحركة على ناقل سرعات "مانيوال" مكون من 5 نقلات يدوية.

شيفروليه N300 فان موديل 2024

ابعاد السيارة شيفروليه N300 فان موديل 2024 

 

  • الطول الكلي 4005 مم.
  • العرض الكلي 1620 مم.
  • الارتفاع الكلي 1900 مم.
  • قاعدة عجلات 2700 مم.
  • خلوص ارضي 170 مم.
  • مساعة تخزين 1225 لتر.
  • سعة خزان الوقود 45 لتر.
  • عدد المقاعد 7.
شيفروليه N300 فان موديل 2024

وتأتي السيارة شيفروليه N300 فان موديل 2024 بمصابيح امامية حادة، مع ابواب أمامية وجانبية "جرارة"، بالاضافة إلى مصبايح ضباب وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، إلى جانب مقصورة داخلية رحبة، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للابواب، وباور ستيرنج، وفرامل ABS مانعة للانغلاق.

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