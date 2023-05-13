أرخص فئات سوزوكي ديزاير المقدمة بالسوق المصري .. اعرف سعرها

ارتفعت قائمة اسعار سيارات شركة سوزوكي اليابانية داخل السوق المصري، وذلك خلال الايام القليلة الماضية من شهر مايو الجاري، وشملت الزيادات السعرية النسخة ديزاير حيث شهدت ارتفاع جديد لجميع فئاتها المقدمة محليًا تراوحت بين 35 ألف و 45 ألف جنيه.

سوزوكي ديزاير

وجاءت الفئة الاولى "مانيوال" والتي تعد هي ارخص فئة مطروحة من سوزوكي ديزاير، بزيادة قدرها 35 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 394.900 الف جنيه، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث قائمة سعرية للسيارة بالاضافة إلى تقديم ابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي ديزاير

تضم السيارة سوزوكي ديزاير نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للابواب، مع مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك.

سوزوكي ديزاير

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على باقة من تجهيزات الحماية مثل عدد 2 وسادة هوائية، ومكابح مانعة للانغلاق مع خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى محرك سعة 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر.

سوزوكي ديزاير

وحصلت الفئة الاولى على ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، واخر اوتوماتيكي للفئة الثانية والثالثة، بينما تعمل جميع الفئات عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، ومدة تسارع تبلغ 13.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

سوزوكي ديزاير

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 في السوق المصري

سعر الفئة الاولى "مانيوال" ارتفعت من 359.900 جنيه إلى 394.900 جنيه.

وشهدت الفئة الثانية "أوتوماتيك" زيادة قدرها 45 الف جنيه، ليصل سعرها إلى 464.900 جنيه بدلاً من 419.900 جنيه.

وحصلت الفئة الثالثة "أوتوماتيك" كاملة التجهيزات على زيتدة اجمالية قدرها 41 الف جنيه، ليرتفع سعر السيارة من 439.900 جنيه إلى 479.900 جنيه.