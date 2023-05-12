سعر أغلى سيارة هاتشباك من سوزوكي بالسوق المصري

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، سواء بين فئة السيدان أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تطرح منها عدد من الطرازات داخل السوق المصري، مثل السيارة اسبريسو وسيلاريو، بالاضافة إلى النسخة سوزوكي سويفت والتي تعد هي الاغلى سعرًا بين سيارات الهاتشباك المقدمة من سوزوكي محليًا.

سوزوكي سويفت

وشهدت السيارة سوزوكي سويفت زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تراوحت بين 65 الف جنيه و 75 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 569.900 جنيه إلى 624.900 جنيه.

سوزوكي سويفت

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر اغلى طرازات سوزوكي في مصر من فئة الهاتشباك "سويفت" وابرز مواصفاتها الفنية

جاءت السيارة سوزوكي سويفت بمصابيح أمامية ذات مظهر حاد، مع مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، ومفهوم رباعي الابواب، و سعة تخزين خلفية تقدر بـ 211 لتر، مع خزان وقود سعة 37 لتر.

سوزوكي سويفت

وتضم السيارة سوزوكي سويفت في جميع فئاتها ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج 84 حصانا، وعزم دوران 107 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

سوزوكي سويفت

وزودت السيارة سوزوكي سويفت بمكابح ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى وجود قفل مركزي للابواب، و4 زجج كهربائي، وشاشة عرض داخلية للفئات عالية التجهيز، ومقود حركة يدعم خصائص التحكم في الاوامر الصوتية.

اسعار اغلى سيارة هاتشباك تقدما سوزوكي في مصر "سويفت" 2022

الفئة الاولى بقيمة قدرها 569.900 ألف جنيه بدلاً من 504.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 589.900 ألف جنيه بدلاً من 524.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 604.900 ألف جنيه بدلاً من 529.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 624.900 ألف جنيه بدلاً من 549.900 ألف جنيه.