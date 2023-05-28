خالف شرع الله.. تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابة الكريم " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، ولهذا فالأصل في الزواج هو السكن وليس الاحتراب أو الخلاف أو التعدى بين الزوجين، إلا ان في هذه الواقعة المؤسفة التى جرت تفاصيلها بمحافظة أسوان ضرب الزوج بكلام الله عرض الحائط، وتعدى على زوجته بآلة حادة أدت إلى مقتلها.

لم تكن الزوجة تتخيل أن الخلافات بينها وبين زوجها، ستؤدي في النهاية إلى فقدان حياتها، وأن يقدم زوجها على إزهاق روحها بهذه الطريقة البشعة.

تفاصيل الواقعة

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بكوم أمبو شمال أسوان فى جريمة بشعة، وبطريقة مأساوية نتيجة قيام الزوج بالتعدى على هذه الزوجة بآلة حادة لخلافات زوجية بينهما.

وعن تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة، كان قد أشار عدد من الأهالى إلى أن الخلافات بين الزوجين، لم يكن متوقع أن تتطور، لتصل إلى مصرع الزوجة، بعد مشادة بينهما، ليقوم الزوج بالتعدى على زوجته بآلة حادة، لتلقى حتفها.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان السيدة المتوفاة " أ.م.ج " إلى المشرحة العمومية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ليتم إيداعها بها، ثم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمها إلى ذويها.

وتعود التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بمصرع مصرع سيدة علي يد زوجها نتيجة قيامه بالتعدى عليها بآلة حادة نتيجة خلافات زوجية بينهم، وذلك بعزبة العرب بقرية العباسية التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث مساء الخميس في القبض على المتهم بقتل زوجته نتيجة خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز.