حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي إحتفالية ضخمة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات وذلك قبيل أيام من لقاء جمهوره بجده والذي يستعد لإقامته يوم 2 يونيو القادم.

تألق حماقي طوال حفله فى القاهرة الجديدة بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" .. واختتم ب "أم الدنيا " التى اشعلت المزيد من آجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.



حرص حماقى على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور الذى تجاوب معه بشكل رائع ومرورا بإدارة اعماله بالإضافة الى آجواء الإضاءة العالمية ل وليد الحريري.

وتصدر حماقي مؤشرات اليحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.

وتربع حماقي طوال عام 2022 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي