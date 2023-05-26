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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. طرح تذاكر حفل محمد حماقي في جدة

حماقي
حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي، كبير في جدة على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز يوم 2 من شهر يونيو القادم.

 

ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر إحدى المنصات المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين، للترويج للحفل.

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حماقي يشعل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم.. صور

يذكر أن شارك الميجا ستار محمد حماقي فى إحياء زفاف "نبيلة" ابنة الفنان حميد الشاعري بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأكثر من 2000 مدعو من مختلف الجنسيات العربية.

 

حرص حماقي في بداية فقرته على تهنئة العروسين "نبيلة وشيوان" واعرب عن سعادته بمشاركة الكابو حميد الشاعري فى هذه الليلة ووصفه بأنه كان المسئول عن سعادة وفرح الشعب العربى على مدى السنوات الماضية، وطالب الجميع بتحيته ووجه تحية للحضور من نجوم الفن المتواجدين بالحفل.

 

حرص حماقي على إهداء العروس أغنية "قالوا عنك" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

 

كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن والاغنية أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتيهما ملك وليلى، المنتج نصر محروس، المنتج والموزع هاني محروس، المطرب محمد محيي، المنتج حمدى بدر مدير أعمال حماقى، أكرم حسني، نادر حمدى وحرمه، الفنان أحمد عصام وحرمه، شادى شامل، توما  ساندي، محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود انوسه، شدى وزوجها.. وغيرهم من نجوم الأغنية فى التسعينيات.

حماقي محمد حماقي الفنان محمد حماقى مسرح بنش مارك جدة حميد الشاعرى الكابو

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