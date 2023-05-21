حماقي يشعل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم.. صور

شارك الميجا ستار محمد حماقي فى إحياء زفاف "نبيلة" ابنة الفنان حميد الشاعري والعريس شيوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأكثر من 2000 مدعو من مختلف الجنسيات العربية.
حرص حماقى فى بداية فقرته على تهنئة العروسين "نبيلة وشيوان" واعرب عن سعادته بمشاركة الكابو حميد الشاعري فى هذه الليلة ووصفه بأنه كان المسئول عن سعادة وفرح الشعب العربى على مدى السنوات الماضية، وطالب الجميع بتجيته ووجه تحيه للحضور من نجوم الفن المتواجدين بالحفل.
وصعد الكابو على خشبة المسرح بجوار حماقى واحتضنه وشاركه والعروسين وصلات الرقصات على أغانيه اغانيه الرومانسية المميزة منها "قلبى حبك جدا" ،" زيها مين" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن تخللها العديد من صور ال "سيفلى".
حرص حماقى على إهداء العروس أغنية "قالوا عنك" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن والاغنية أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتيهما ملك وليلى، المنتج نصر محروس، المنتج والموزع هانى محروس، المطرب محمد محيي، المنتج حمدى بدر مدير أعمال حماقى، أكرم حسني، نادر حمدى وحرمه، الفنان أحمد عصام وحرمه، شادى شامل، توما ساندي، محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود انوسه، شدى وزوجها.. وغيرهم من نجوم الأغنية فى التسعينيات.