عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يشعل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم.. صور

صدى البلد

شارك الميجا ستار محمد حماقي فى إحياء زفاف "نبيلة" ابنة الفنان حميد الشاعري والعريس شيوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأكثر من 2000 مدعو من مختلف الجنسيات العربية.

 

حرص حماقى فى بداية فقرته على تهنئة العروسين "نبيلة وشيوان" واعرب عن سعادته بمشاركة الكابو حميد الشاعري فى هذه الليلة ووصفه بأنه كان المسئول عن سعادة وفرح الشعب العربى على مدى السنوات الماضية، وطالب الجميع بتجيته ووجه تحيه للحضور من نجوم الفن المتواجدين بالحفل.

وصعد الكابو على خشبة المسرح بجوار حماقى واحتضنه وشاركه والعروسين  وصلات الرقصات على أغانيه اغانيه الرومانسية المميزة منها "قلبى حبك جدا" ،" زيها مين"  ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن تخللها العديد من صور ال "سيفلى".

حرص حماقى على إهداء العروس أغنية "قالوا عنك" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن والاغنية أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتيهما ملك وليلى، المنتج نصر محروس، المنتج والموزع هانى محروس، المطرب محمد محيي، المنتج حمدى بدر مدير أعمال حماقى، أكرم حسني، نادر حمدى وحرمه، الفنان أحمد عصام وحرمه، شادى شامل، توما  ساندي، محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود انوسه، شدى وزوجها.. وغيرهم من نجوم الأغنية فى التسعينيات.

IMG-20230521-WA0047
IMG-20230521-WA0047
IMG-20230521-WA0048
IMG-20230521-WA0048
IMG-20230521-WA0043
IMG-20230521-WA0043
IMG-20230521-WA0044
IMG-20230521-WA0044
IMG-20230521-WA0045
IMG-20230521-WA0045
IMG-20230521-WA0046
IMG-20230521-WA0046
IMG-20230521-WA0039
IMG-20230521-WA0039
IMG-20230521-WA0038
IMG-20230521-WA0038
IMG-20230521-WA0041
IMG-20230521-WA0041
IMG-20230521-WA0042
IMG-20230521-WA0042
IMG-20230521-WA0036
IMG-20230521-WA0036
IMG-20230521-WA0037
IMG-20230521-WA0037
IMG-20230521-WA0040
IMG-20230521-WA0040
IMG-20230521-WA0034
IMG-20230521-WA0034
IMG-20230521-WA0035
IMG-20230521-WA0035
IMG-20230521-WA0033
IMG-20230521-WA0033
IMG-20230521-WA0030
IMG-20230521-WA0030
IMG-20230521-WA0025
IMG-20230521-WA0025
IMG-20230521-WA0031
IMG-20230521-WA0031
IMG-20230521-WA0032
IMG-20230521-WA0032
IMG-20230521-WA0026
IMG-20230521-WA0026
IMG-20230521-WA0027
IMG-20230521-WA0027
IMG-20230521-WA0028
IMG-20230521-WA0028
IMG-20230521-WA0022
IMG-20230521-WA0022
IMG-20230521-WA0029
IMG-20230521-WA0029
IMG-20230521-WA0019
IMG-20230521-WA0019
IMG-20230521-WA0023
IMG-20230521-WA0023
IMG-20230521-WA0024
IMG-20230521-WA0024
IMG-20230521-WA0021
IMG-20230521-WA0021
IMG-20230521-WA0020
IMG-20230521-WA0020
IMG-20230521-WA0015
IMG-20230521-WA0015
IMG-20230521-WA0017
IMG-20230521-WA0017
IMG-20230521-WA0018
IMG-20230521-WA0018
IMG-20230521-WA0016
IMG-20230521-WA0016
IMG-20230521-WA0011
IMG-20230521-WA0011
IMG-20230521-WA0013
IMG-20230521-WA0013
IMG-20230521-WA0014
IMG-20230521-WA0014
IMG-20230521-WA0012
IMG-20230521-WA0012
IMG-20230521-WA0010
IMG-20230521-WA0010
IMG-20230521-WA0006
IMG-20230521-WA0006
IMG-20230521-WA0008
IMG-20230521-WA0008
IMG-20230521-WA0009
IMG-20230521-WA0009
IMG-20230521-WA0007
IMG-20230521-WA0007
IMG-20230521-WA0005
IMG-20230521-WA0005
IMG-20230521-WA0003
IMG-20230521-WA0003
IMG-20230521-WA0004
IMG-20230521-WA0004
IMG-20230521-WA0002
IMG-20230521-WA0002
IMG-20230521-WA0001
IMG-20230521-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطة الأندية بشأن أزمة أوسوريو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ