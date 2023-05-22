عجبه صوتي| تعليق عامل البنزينة على تشجيع حماقي لموهبته الغنائية.. شاهد

علق عامل البنزينة محمد رأفت صاحب فيديو دعم محمد حماقي لصوته، قائلا إنه تفاجأ في هذا اليوم أن الفنان محمد حماقي هو من يقود السيارة داخل البنزينة ، متابعا :" سلمت عليه وقولتله أزاي حضرتك أنا بحبك جدا ورحب بيا وبينا كلنا وكان متواضع جدا " .

وتابع عامل البنزينة محمد رأفت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أنه عبر له عن حبه لأغانيه، وقال له أن صوته " حلو " ، مما جعل الفنان " حماقي " يطلب منه أن يسمع صوته .

وتابع : انبسط جدا من صوتي وقالي صوتك جميل وهصورك أستوري وأنزلك للناس ، وفيه ناس كتير دعمتني وتواصلت معايا .

وقدم " رأفت " أغنيه لبرنامج " صباح الورد " ، وقال إنه يدرس في جامعة القاهرة في كلية الحقوق .

