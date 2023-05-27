تصل لـ 15 ألف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بجدة

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى يوم 2 من شهر يونيو المقبل، فى جدة ضمن حفلات الصيف هناك.



تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة الأولى وهي فئة الـ vvip وتبلغ سعرها 1750 ريال وهو ما يقارب 14420 جنيه والفئة الثانية وهي فئة الـvip وتبلغ سعرها 1450 أى ما يقارب 11948جنيه أما الفئة الثالثة وهي فئة فبلغ سعرها 895 ريال أى مايقارب 7374 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة بـ345 ريال أى مايقارب بالمصري 2842 جنيه.



تفاصيل الحفل

ويقدم محمد حماقى خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرا بعنوان فضوله المكان.



محمد حماقى يحيى حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

وشارك المطرب محمد حماقي فى إحياء زفاف "نبيلة" ابنة الفنان حميد الشاعري والعريس شيوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأكثر من 2000 مدعو من مختلف الجنسيات العربية.

وحرص حماقى فى بداية فقرته على تهنئة العروسين "نبيلة وشيوان" واعرب عن سعادته بمشاركة الكابو حميد الشاعري فى هذه الليلة ووصفه بأنه كان المسئول عن سعادة وفرح الشعب العربى على مدى السنوات الماضية، وطالب الجميع بتحيته ووجه تحية للحضور من نجوم الفن المتواجدين بالحفل.

حماقي يطرح فضوله المكان

وكان طرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة “فضّوله مكان” عبر يوتيوب خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد روج لها وكتب حماقي: استنوا أغنية “فضّوله مكان” كاملة الساعة 8 على يوتيوب وكل منصات الموسيقي".