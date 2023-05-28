"فضل العلم" محور لقاء الرواق الأزهري بمركز شباب الحلافي بكفر الشيخ

نظم الرواق الأزهري لقاء بمركز شباب الحلافي التابع لإدارة شباب سيدي غازي ، ومحور اللقاء هو "فضل العلم" وحث الأديان السماوية على العلم والمعرفة، اللقاءات تنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شنوا بشباب كفر الشيخ والحلافي بشباب سيدي غازى ، بمشاركة 50 طليع من أعضاء مراكز الشباب، قدمها بشباب الحلافي الشيخ العربي عبد القادر عبد الله الواعظ الديني بالأزهر الشريف.



جدير بالذكر أن فعاليات الرواق الأزهري بدأت في ديسمبر 2022 وتستمر حتى أغسطس المقبل بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وأحمد سعد مدير إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.

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