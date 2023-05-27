الكشف والعلاج مجاناً.. قافلة بيطرية شاملة بقرية المرازقة بـ كفر الشيخ| صور

شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين، القافلة الطبية البيطرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بكفر الشيخ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور بسيوني هلهل ، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط ، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري وقع الأطباء من أساتذة الجامعة الكشف البيطري، وتقديم العلاجات اللازمة ل 90 حالة باطنة، و 105 حالات تناسليات، و 3 حالات جراحة، و 2000 دواجن، موجها الشكر بكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ودكتور محمد أبو سلامة، مدير إدارة قلين، ودكتور إبراهيم بنات، مدير وحدة المرازقة ، ودكتورة مروة حيدر، رئيس قسم الإرشاد، والأطباء والمعاونين بإدارة قلين المشاركين بالقافلة.

جانب من أعمال القافلة

وأضاف بشار، كما شهد سوق الطيور بسيدي سالم، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، وتم سحب 40 عينة من الطيور والبيئة المحيطة وجارٍ إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.