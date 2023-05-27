عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف والعلاج مجاناً.. قافلة بيطرية شاملة بقرية المرازقة بـ كفر الشيخ| صور

قافلة بيطرية في كفر
قافلة بيطرية في كفر الشيخ

شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين، القافلة الطبية البيطرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بكفر الشيخ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

نقابة المهندسين تهنئ أماني شاكر بتعيينها نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ

بحضور وفد أجنبي .. زراعة الأرز بطريقة جديدة لتوفير المياه بكفر الشيخ| صور

يأتي ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور بسيوني هلهل ، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط ، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري وقع الأطباء من أساتذة الجامعة الكشف البيطري، وتقديم العلاجات اللازمة ل 90 حالة باطنة، و 105 حالات تناسليات، و 3 حالات جراحة، و 2000 دواجن، موجها الشكر بكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ودكتور محمد أبو سلامة، مدير إدارة قلين، ودكتور إبراهيم بنات، مدير وحدة المرازقة ، ودكتورة مروة حيدر، رئيس قسم الإرشاد، والأطباء والمعاونين بإدارة قلين المشاركين بالقافلة.

جانب من أعمال القافلة 

وأضاف بشار، كما شهد سوق الطيور بسيدي سالم، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، وتم سحب 40 عينة من الطيور والبيئة المحيطة وجارٍ إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.

قافلة بيطرية في كفر الشيخ 
الدكتور عبد الرازق دسوقي الكشف والعلاج القافلة الطبية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مدير عام الطب البيطري مركز قلين مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

موضوعات متعلقة

نقابة المهندسين تهنئ أماني شاكر بتعيينها نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ.. مركز شباب خليج بحري ينظم برنامجاً ترفيهياً للطفل

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تصحيح أوراق امتحان طلاب الشهادة الإعدادية

بحضور وفد أجنبي .. زراعة الأرز بطريقة جديدة لتوفير المياه بكفر الشيخ| صور

أماني شاكر نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع

ضبط محطة وقود بتهمة التلاعب في كميات البنزين والسولار بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات الدبلومات ووكيل التعليم يتفقد اللجان

ترشيحاتنا

إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات الفلسطينيين مع الاحتلال بشمال الخليل

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

فيديو

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ