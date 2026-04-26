العوضي: صناعة البطل الأولمبي مسؤولية دولة.. ومراكز الشباب ركيزة لبناء الإنسان

أشاد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بتضحيات الشهداء من خيرة أبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب مصر، داعياً الله أن يحفظ جيش مصر وشرطتها صمام أمان الدولة المصرية.

وفي سياق آخر، ثمن وكيل مجلس الشيوخ جهود جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أنه يعلم جيداً كافة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الشباب والرياضة في مصر، مشيراً إلى أن وجود 4592 مركز شباب على مستوى الجمهورية يساهم بشكل فعال في بناء الإنسان المصري، كونها مؤسسات مجتمعية حيوية توفر بيئة آمنة لتنمية المهارات.

وشدد النائب أحمد العوضي، على أن المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة تمثل ضرورة قصوى لتحقيق نتائج تليق باسم مصر، لافتاً إلى أن الأبطال المصريين حققوا نتائج متميزة في الألعاب الفردية، وهو ما يدفع الجميع للتطلع نحو المزيد من الإنجازات العالمية.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، على أن صناعة البطل الأولمبي هي مسئولية دولة بالأساس، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة وزير الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية على دعم الأبطال وتذليل كافة العقبات أمامهم لرفع علم مصر في المحافل الدولية.