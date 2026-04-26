الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: الإسلام أمر بحسن معاملة الخادم وإطعامه وكسوته مما نأكل ونلبس

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عن حسن معاملة الخادم، وإقرار مساواته بغيره إنسانيًّا، جاءت السنة الشريفة تدعم هذا المعنى؛ فعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلًا، فعيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: «يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم» (البخاري). 

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فيه نبذا لكل قول أو فعل فيه إشارة إلى عدم احترام كرامة الإنسان، مهما دنت منزلته، ويبدو أن الذي دفع التابعي لسؤال الصحابي أن ملابس أبي ذر وملابس غلامه قد تطابقت في المنظر والهيئة، مما يعكس مدى تشرب الصحابة للقيم الأخلاقية العالية التي دربهم عليها رسول الله ﷺ.
وعن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله ﷺ أُخبر بموتها، فقال: «ألا آذنتموني بها». فخرج بأصحابه، فوقف على قبرها، فكبر عليها والناس من خلفه، ودعا لها، ثم انصرف (سنن ابن ماجه). 

وفيه بيان النبي ﷺ لأهمية أن يعرف المسلم من يقومون على خدمته، ويحترمهم ويقدر فعلهم؛ فقد كان النبي ﷺ يسأل عن أصحابه جميعًا، سواء منهم من كان شريفًا أو ضعيفًا، سأل عن منظفة المسجد، وشعر بفقدها، وحزن لموتها، وأنب أصحابه ولامهم على تصغيرهم شأنها وكتمان موتها عنه، ثم أخذ أصحابه وخرج إلى المقابر، فاستدل على مكانها، فأوقفهم وراءه وصلوا عليها. وفيه تدريب عملي للصحابة على احترام الآخر مهما صغرت مكانته الاجتماعية. وهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد لم يثبت لها التاريخ صفة غير تنظيف المسجد، ولكن بعد فعل النبي ﷺ رسخ في نفوسهم معنى المساواة بين الآدميين، وأنه ليس في منهج الإسلام فرق بين أفراد أمته، فكلهم لآدم، وكلهم من تراب.

حسن معاملة الخادم المعاملة الطيبة علي جمعة

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل توفي الكراميل

