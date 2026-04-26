محافظ جنوب سيناء: جرين شرم يدفع شرم الشيخ نحو العالمية كمدينة خضراء مستدامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء “جرين شرم”، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وفريق المشروع.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البيئية والسياحية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع التنفيذ وتحقيق مستهدفاته، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية مستدامة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور المشروع التي تشمل إدارة المخلفات الصلبة، النقل المستدام، الطاقة المتجددة، المياه والصرف الصحي، حماية التنوع البيولوجي، والتنمية المجتمعية، إلى جانب الدعم الفني والمالي المقدم للفنادق والمجتمع المحلي.



من جانبها، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة ومحمياتها، والتوسع في إدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة، للحد من التلوث وتحقيق الاستدامة البيئية.



كما شددت على دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل محميات نبق وأبو جالوم ورأس محمد، من خلال تعزيز نظم الرصد والمتابعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاع الغوص والأنشطة البحرية.



واستعرض الاجتماع أبرز نتائج المشروع، والتي تضمنت دعم الفنادق في تطبيق نظم الإدارة البيئية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق تطبيقات لرصد الحياة البحرية، وتفعيل نظام التصاريح الإلكترونية بالمحميات، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية.



وأكدت الوزيرة في ختام الاجتماع أهمية ضمان استدامة نتائج المشروع وتحقيق أهدافه وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء منه في يونيو 2028، مع استمرار التنسيق والمتابعة الدورية بين كافة الجهات المعنية.