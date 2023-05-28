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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 28-5-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-5-2023، إلى نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


 

وجاء أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في أحد أهم بنوك القطاع الخاص العربية وهو مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 23-5-2023

استقرار الدولار

 

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-5-2023، علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصري، بالتوازي مع بدء العمل داخل الجهاز المصرفي.


مكاسب أسبوعية

 استطاع الدولار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية هذا الأسبوع، حيث تتجه العملة لتحقيق أرباحها الأسبوعية الثالثة على التوالي، بعدما ارتفع الدولار بواقع 0.7% حتى الآن، مع احتمالية استمراره بالصعود حتى نهاية الجلسة.

بالنسبة لتداولاته أمام العملات الأخرى الرئيسية، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.0725 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 0.26% إلى 1.2358 دولار.

في الوقت نفسه، ومقابل الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.1% مسجلا 140.22 ين، في حين تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.14% مسجلا 0.9047 فرنك.

أما عن أدائه مقابل العملات السلعية، فقد ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.12% إلى 0.6514 دولار أمريكي، بينما هبط الدولار النيوزلندي مقابل الأمريكي بنحو 0.13% إلى 0.6055 دولار أمريكي، واستقر الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي عند 1.3636 دولار كندي.
 


سعر البنك المركزي 
 

أعلن البنك المركزي المصري عن أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قد سجل 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع .

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية وذات طبيعة خاصة تضمنت بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية" ليصل لـ 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ثاني أعلي سعر

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في ميد بنك

سعر الدولار في القطاع الخاص

وبلغ سعر متوسط الدولار أمام الجنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص نحو  30.85 جنيه للشراء  و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،كريدي أجريكول، الإسكندرية،المشرق، بلوم، التجاري وفا إيجيبت".

تعاملات أسواق المال الدولية

ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي شهد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة ليتخلى من خلالها عن أرباحه التي حققها بالجلسة السابقة، ولكنه اتجه بعد ذلك لمحو تلك الخسائر، جراء الارتداد الذي شهده عقب صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتجه العملة الخضراء الآن نحو تحقيق أرباحها الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية – عند مستوى 104.222 نقطة، ماحيا بذلك جميع خسائره خلال التعاملات المبكرة.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس الجمعة، بالولايات المتحدة نمو الإنفاق على الاستهلاك الشخصي بالبلاد، والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بما يفوق توقعات الأسواق، في نفس الوقت الذي جاءت فيه الكلبات على السلع المعمرة إيجابية للغاية أيضا.

وأدى هذا إلى زيادة توقعات الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل في شهر يونيو، وذلك للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، خاصة التضخم الأساسي، الذي لا يزال يبدي مقاومة كبيرة ضد تأثير قرارات رفع الفائدة حتى الآن.

وبعد صدور تلك البيانات الإيجابية للغاية اليوم، تحولت التوقعات على أداة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية FedWatch لصالح احتمال استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بالاجتماع المقبل، حيث ارتفعت الرهانات على رفعها بواقع 25 نقطة أساس إلى 58.5% ، متجاوزة النصف، وهو ما قدم دعما كبيرا للدولار، وساعده على محو خسائره المبكرة.

وجاء هذا في الوقت الذي أفادت بعض مصادر صحيفة بوليتيكا بأن البيت الأبيض ومجلس النواب الأمريكي قد اقتربا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقطة الخلاف الرئيسية بالمفاوضات الثنائية بينهما، وهي خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما عزز معنويات المستثمرين بشأن احتمالية التوصل لاتفاق بشأن قضية سقف الدين الأمريكي قبل تعثرها عن سداد التزاماتها مع بداية يونيو.

 

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