سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 23-5-2023

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري وذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023.

سعر بنوك القطاع الخاص



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية" .





أعلي سعر



وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، دون أي تغيير يذكر في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في ميد بنك.



أقل سعر



وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي و التنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.