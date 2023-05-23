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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 23-5-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري وذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023.

سعر بنوك القطاع الخاص


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية" .
 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الإثنين 22-5-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21-5-2023


أعلي سعر


وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقرار السعر 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، دون أي تغيير يذكر في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في ميد بنك.


أقل سعر


وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي و التنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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