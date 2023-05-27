كيم كارداشيان: أنا أم لـ 4 أطفال .. وأبحث عن الحب مجددًا

قالت النجمة كيم كارداشيان، إنها واجهت صعوبات كثيرة بعد انفصالها عن الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامج The Kardashians.

وقالت كيم كارداشيان "من سيرغب في مواعدتي؟ لدي أربعة أطفال وأنا في الأربعينيات.. أنا عزباء ولا أود الدخول في علاقة جديدة في الوقت الحالي، وانفصالي عن بيت لم يكن سيئًا أنا فخورة بنفسي لأننا تحدثنا كثيرًا عن هذا الأمر وتواصلنا ولكنه أمر مُحزن".

وأكدت كيم كارداشيان، أنها تبحث عن الحب مرة أخرى وتنتظر الشخص المناسب لها ولشكل حياتها.

يُذكر أن الفنانة كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، نشرت صورة لها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نجمة الواقع الأمريكي "كيم" بإطلالة جريئة لها وهي ترتدي بادى كت مكشوف وبنطال جلد اسود وتاركة شعرها للخلف، كما نالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

كيم كارداشيان ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لـ كيم كارداشيان

تتميز كيم كارداشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كارداشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا وسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.