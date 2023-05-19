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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجريء.. كيم كاردشيان تثير ضجة بهذه الإطلالة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وخطفت كيم كارداشيان، الانظار بفستان مجسم ومكشوف باللون الأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي مكياج جذاب، كما اختارت، تسريحة شعر مميزة لتتناسب مع ظهورها المختلف واللافت. 

كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

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باللون الاسود فستان مجسم كيم كاردشيان مكياج جذاب نجمة تلفزيون الواقع

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