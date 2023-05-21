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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. كيم كاردشيان تبرز جمالها في أحدث ظهور

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

نشرت الفنانة كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، صورة لها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نجمة الواقع الأمريكي "كيم" بإطلالة جريئة لها وهي ترتدي بادى كت مكشوف وبنطال جلد اسود وتاركة شعرها للخلف، كما نالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٥٣٣٨
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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٥٣٥٢
بإطلالة جريئة كيم كاردشيان الموديل العالمية كيم كاردشيان

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