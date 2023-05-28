استجابة لشكاوى المواطنين.. إزالة 320 حالة إشغال و160 حاجز حديدي بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، تحت إشراف عزة سعد، رئيس الحي، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور و المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات.

أسفرت الحملة عن رفع ٣٢٠ من حالات الانشغالات و١٦٠ من الحواجز الحديدية والكاوتش، وجابت الحملة شوارع: محرم بك، الرصافة، عبد القادر الغريانى، ابن الخطاب، الوارق، البرامكة، كنج عثمان، الخازن، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، النبي دانيال، الشهداء، الخديوي، سلامه حجازى، ابن زيتون، سوق المبرغني، الخديوي، وأمام مستشفى احمد ماهر.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، و فتح الشوارع أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

