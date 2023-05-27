عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسكندرية تنظم ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في "أبوقير للأسمدة"

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للرعاية ومكتب تفتيش المنتزة ندوة توعوية وحملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة المنشآت العاملة بالمحافظات والتأكد من استيفاء نسبة 5% من بين عمالها من ذوى الهمم في جميع الشركات، والتواجد المستمر بين العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول موضوعات التشغيل والعمالة بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية أن المديرية تنظم ندوة توعوية، وحملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد ، وقامت اللجنة المشكلة بالتفتيش علي عمل الأطفال بالمنشأة ومتابعة استيفاء الشركة لتشغيل ذوي الهمم 5% ، وايضا عقدت ندوة بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها .

واضاف مدير المديرية، أنه شارك في الحملة والندوة كلا من : فاتن محجوب أبو العلا مدير إدارة الرعاية والمرأة والطفل ، وسامح ملاك مدير مكتب تفتيش المنتزه ، وسمير يونس مفتش بمكتب تفتيش المنتزه.

 وأشار إلى استمرار المديرية في العمل على توعية العمال داخل المنشآت في مختلف القطاعات بأهمية العمل وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون وفقاً لأحكامه والتأكد من تطبيقها داخل كافة المنشآت من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية .

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

أخر تطورات إصابة مصطفى شلبي فى الزمالك قبل مباراة الطلائع

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ