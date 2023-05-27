قوى عاملة الإسكندرية تنظم ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في "أبوقير للأسمدة"

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للرعاية ومكتب تفتيش المنتزة ندوة توعوية وحملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة المنشآت العاملة بالمحافظات والتأكد من استيفاء نسبة 5% من بين عمالها من ذوى الهمم في جميع الشركات، والتواجد المستمر بين العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول موضوعات التشغيل والعمالة بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية أن المديرية تنظم ندوة توعوية، وحملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد ، وقامت اللجنة المشكلة بالتفتيش علي عمل الأطفال بالمنشأة ومتابعة استيفاء الشركة لتشغيل ذوي الهمم 5% ، وايضا عقدت ندوة بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها .

واضاف مدير المديرية، أنه شارك في الحملة والندوة كلا من : فاتن محجوب أبو العلا مدير إدارة الرعاية والمرأة والطفل ، وسامح ملاك مدير مكتب تفتيش المنتزه ، وسمير يونس مفتش بمكتب تفتيش المنتزه.

وأشار إلى استمرار المديرية في العمل على توعية العمال داخل المنشآت في مختلف القطاعات بأهمية العمل وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون وفقاً لأحكامه والتأكد من تطبيقها داخل كافة المنشآت من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية .

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