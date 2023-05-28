كشف طبي مجاني على العيون لـ 185 حالة في حي الجمرك بالإسكندرية

تابعت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، القافلة الطبية المجانية للعيون بديوان عام الحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وخلال القافلة، تم الكشف الطبي على العيون لـ 185 حالة وكذلك تخفيض 50% علي العمليات الجراحية للعيون والنظارات الطبية، مع توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات.



وكرمت المهندسة نهى خليفة الدكتور استشاري طب وجراحة العيون نظرًا لمجهوداته المبذولة لخدمة المواطنين، كما تم تكريم خليفة من قبل المجتمع المدني نظرًا لمجهوداتها المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل الحي.

