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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدوء حذر.. استقرار أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب حالة من الاضطراب خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسابيع الماضية ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند

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تذبذب قوي في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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سعر الذهب عيار 21 اليوم 28-5-2023

وتعد   أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض الاخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

أسعار الذهب اليوم الأحد


وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,697
عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,472
عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,360
عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,023
عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,573
عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,349
الاونصة بيع 82,815 شراء 83,881
الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,880
الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,697,143


سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة ل أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


شهدت أسعار الذهب عالميا انخفاض فى نهاية الأسبوع ليكون بذلك  انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم اغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.


وبالنسبة ل أسعار الذهب الفورية فقد سجلت انخفاض  بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولار، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولار للأونصة تحت مستوى الدعم الهام 1950 دولار للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولار للأونصة.

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سعر الذهب اليوم 28-5-2023

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شعبة الذهب : السوشيال ميديا دورها كبير في شائعات بشأن أسعار المعدن الأصفر

وكان قد وصلت أسعار الذهب فى بداية شهر مايو إلي أعلي مستوي لها 2080 دولار للأونصة حتي فقد أكثر من 130 دولار منخفضاً بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار.

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