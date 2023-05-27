شعبة الذهب : السوشيال ميديا دورها كبير في شائعات بشأن أسعار المعدن الأصفر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن السبب في زيادة أسعار الذهب في الفترة السابقة كان هجوم بدون سبب لشراء الذهب من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا أدي إلي انخفاض في المعروض وارتفاع في الأسعار.

وأضاف "إيهاب واصف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير جداً في زيادة الأسعار بسبب أن كان هناك توجيه خاطئ من بعض الأشخاص، زيادة علي نشر بعض الشائعات التي ليس لها سند بخصوص زيادة الأسعار في المستقبل القريب.

وتابع إيهاب واصف، أن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للمصريين بالدخول بمعدل معين من الذهب سوف يساعد علي توفير الذهب في الأسواق ومن ثم انخفاض سعره كما كان في السابق.

وأشار إلى أن هناك تقدير من المجلس العالمي للذهب يقول إن المصريين قاموا بشراء ذهب في الربع الأول من هذا العام بقيمة 10 مليار دولار أي ما يعادل بـ 350 مليار جنيه.