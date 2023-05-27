عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 27-5-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة علي مستوي محلات الصاغة.


وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، أن سعر المعدن الأصفر قد تحرك أمس بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 25 جنيه في الجرام الواحد وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.

تعرف على سعر الذهب عالميا اليوم السبت

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27 - 5 - 2023


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء.


وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للبيع


بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2686 جنيه للبيع و 2709 جنيه للشراء


وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء


وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.


وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء

 

لماذا الاستثمار في الذهب


يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لعدة أسباب من بينها المحافظة على القيمة حيث  يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، و تنويع المحفظة الاستثمارية حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.


كما أنه يعتبر الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم، و يساعد في  استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

آليات الاستثمار 

وذلك من خلال شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

كما أن شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر الذهب عالميا اليوم السبت

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

رغم الفوز بالدوري.. قرار صادم من إدارة بايرن ميونخ ضد كان وحميديتش

سيول وأتربة .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من يسيطر على منطقة آسيا؟.. الصين أم اليابان| كيسنجر يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعواصف الترابية ستستمر للغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

تحذير عاجل| تجنب استخدام غسالات الأطباق لهذا السبب

مرات أب ومصحة كلمة السر | عودة مهندس للحياة بعد دمار نفسي

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ