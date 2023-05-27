أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 27-5-2023

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة علي مستوي محلات الصاغة.



وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، أن سعر المعدن الأصفر قد تحرك أمس بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 25 جنيه في الجرام الواحد وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء.



وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للبيع



بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2686 جنيه للبيع و 2709 جنيه للشراء



وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء



وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.



وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء

لماذا الاستثمار في الذهب



يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لعدة أسباب من بينها المحافظة على القيمة حيث يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، و تنويع المحفظة الاستثمارية حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.



كما أنه يعتبر الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم، و يساعد في استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

آليات الاستثمار

وذلك من خلال شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

كما أن شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.