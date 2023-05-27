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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على سعر الذهب عالميا اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة، متخليًا عن بعض المكاسب التي سجلها خلال الجلسة وسط احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة بنحو 60 سنتاً إلى 1944.30 دولار للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.9% هي الثالثة على التوالي.

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي في أبريل ليسجل 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، الأمر الذي رفع الرهانات على بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

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ويراهن المتداولون الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم برفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في يونيو، مما سيؤدي إلى تقلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

فيما تحوم عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس، وكلاهما في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

نهاية وشيكة

واليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".

وأشار الرئيس الديموقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "قبل حلول منتصف الليل".

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