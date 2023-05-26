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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سقف الدين.. انخفاض هائل في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات مساء أمس الخميس، حيث أدى التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى خفض الطلب على الملاذ الآمن، وغذت البيانات الاقتصادية القوية رهانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 20.90 دولار إلى 1943.70 دولار للأونصة.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي إن المفاوضين من البيت الأبيض والجمهوريين أحرزوا بعض التقدم في المحادثات بشأن رفع سقف الديون.

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وواصل الذهب خسائره بعد أن أظهرت التقديرات المعدلة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من نحو 1.1% المقدرة خلال القراءة الأولى الشهر الماضي.

وتتحول الأنظار نحو صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، المقرر الجمعة 26 مايو.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مارس، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 13 مارس.

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