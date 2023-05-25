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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع البيتكوين والإيثريوم بفعل قلق المستثمرين بشأن سقف الدين الأمريكي

صدى البلد

تراجعت العملات المشفرة مع الأسهم مع قلق المستثمرين بشأن سقف الديون والخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 3% إلى 26207.42 دولارًا ، وفقًا لـ Coin Metrics، كما تراجعت الإيثريوم بنفس القدر تقريبًا وتم تداوله عند 1787.17 دولار.

تزامن ذلك مع انخفاض الأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 300 نقطة بينما انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب بحوالي 1% لكل منهما.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إن محادثات سقف الديون لا تزال معلقة على مستويات الإنفاق - مع بقاء 8 أيام حتى تتعرض الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد، مضيفاً أنه يعتقد أن فرق التفاوض يمكن أن تحرز تقدما

في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مفاوضات سقف الديون الجارية في واشنطن وترتفع توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، بدأت عملة البيتكوين تتصرف كأصل مخاطرة مرة أخرى.

تتجه كل من البيتكوين والإيثريوم لتسجيل أسوأ أداء شهري لهما في عام 2023، بانخفاض 10% و 6% على التوالي. 

انخفضت البيتكوين بنسبة 8% تقريبًا خلال الربع الثاني، بعد أن أنهت الربع الأول بتراجع قدره 71%، فيما انخفضت الإيثريوم بنسبة 2% بعد أن حققت مكاسب فصلية بنسبة 52% في الربع الأول. 

التخلف عن السداد البيتكوين الإيثريوم الدين الأميركي العملات المشفرة

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