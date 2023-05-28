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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 28-5-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر ثبات سعر الذهب في مصر مع  بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-5-2023؛ بدون أي تغيير علي مستوي محلات الصاغة وذلك خلال يومين اثنين.


وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، أن سعر المعدن الأصفر قد تحرك الجمعة الماضي بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 25 جنيه في الجرام الواحد وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.

 

 


عيار 21

 

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء.

عيار 18


وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للبيع.

عيار 24
 

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2686 جنيه للبيع و 2709 جنيه للشراء.

 

عيار 14


وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء.

 

لماذا الاستثمار في الذهب


يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لعدة أسباب من بينها المحافظة على القيمة حيث  يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، و تنويع المحفظة الاستثمارية حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.


كما أنه يعتبر الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم، و يساعد في  استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

آليات الاستثمار 

وذلك من خلال شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

كما أن شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة

أسعار مناسبة

 

واعلنت  شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب فى هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء،  إذ أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2300، أي أن هناك 500 جنيه هبوطا.

ولفتت إلى أن الشعبة تشجع الشراء في هذه الفترة، لآن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود فى سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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