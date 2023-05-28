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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

سيارات زيرو تحت
سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه بمبادرة الإحلال

قدمت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من  التيسيرات من اجل حصول المواطنين علي سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المستعملة، وذلك من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، والتي تهدف الي توفير سيارات لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ملوثة للهواء، والتي تؤدي الي إصابة المواطنين بأضرار خطيرة .

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تتيح مبادرة إحلال السيارات المتقادمة خلال شهر مايو الجاري، 5 طرازات من السيارات المجمعة محليا من موديلات 2023 أمام المواطنين ومنها سيارة شيري تيجو3، بي واى دي f3، شيري أريزو 5 .

1- شيري تيجو 3

تستخدم سيارة شيري تيجو 3 ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، وتستهلك 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج شيري تيجو 3 موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 160 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

شيري تيجو 3 موديل 2023

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بداخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية بفئة واحدة سعرها 497.125 ألف جنيه .

2- بي واى دي f3

تحتوي سيارة  بي واى دي f3 الصينية علي محرك سعة 1500 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتخرج عزم أقصي للدوران 145 نيوتن/متر، وتنتج سيارة بي واى دي f3 قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

بي واى دي f3 موديل 2023

تأتي سيارة بي واى دي f3 موديل 2023 بداخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية بفئتين الأولي سعرها 353.375 ألف جنيه، والثانية سعرها 403.375  ألف جنيه .

3- شيري أريزو 5

تتسارع سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتمتلك شيري أريزو 5 محرك سعة 1500 سي سي، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتنتج 141 نيوتن/مترن من عزم الدوران، وقوة 14 حصان.

شيري أريزو 5 موديل 2023 السيدان

تتوافر سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 السيدان بداخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية بفئتين الأولي سعرها 353.125 ألف جنيه، والثانية سعرها 418.125  ألف جنيه .

4- هيونداي إلنترا HD

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا HD الجديدة القصوى الي 182 كم/ساعة، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وتتسارع سيارة هيونداي إلنترا HD من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3ثانيةن وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتنتج 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و قوة 121 حصان .

هيونداي إلنترا HD موديل 2023 

سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 متواجدة بداخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية  بـ 4 فئات الأولي سعرها 537.375 ألف جنيه، والثانية سعرها 547.375  ألف جنيه، والثالثة سعرها 562.375  ألف جنيه، والرابعة سعرها 572.375  ألف جنيه .

5- هيونداي أكسنت RB

تستمد سيارة هيونداي أكسنت RB  السيدان قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر/ مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون 4 سرعات.

هيونداي أكسنت RB موديل 2022 السيدان 

تبدأ أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 بداخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية  بـ 5 فئات الأولي سعرها 437.375 ألف جنيه، والثانية سعرها 447.375  ألف جنيه، والثالثة سعرها 462.375  ألف جنيه، والرابعة سعرها 476.375  ألف جنيه، والخامسة سعرها 486.375  ألف جنيه .

شيري تيجو 3 بى واى دى f3 شيرى اريزو 5 هيونداي اكسنت RB هيونداي النترا HD

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