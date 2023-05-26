الأقل سعراُ.. أسعار شيري أريزو 5 الجديدة.. صور

تعتبر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 الأقل سعرا بين إصدارات العلامة الصينية شيري في موديلات 2023، وتقدم عبر 3 فئات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى شيري أريزو 5 موديل 2023 مانيوال/بيز لاين بسعر 415,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري أريزو 5 موديل 2023 أوتوماتيك/بيز لاين بسعر 455,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري أريزو 5 موديل 2023 اتوماتيك/هاى لاين بسعر 480,000 جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

جاءت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4572 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، و 2670 مم لقاعدة العجلات، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 129 مم.

وتستخدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، بينما تحتوي على حزمة من التجهيزات تتضمن جنوط 16 بوصة، وفتحة سقف، وشاشة 7 بوصة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث.

شيري اريزو 5 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تتمتع شيري اريزو 5 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تأتي السيارة اريزو 5 موديل 2023 بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولي، بينما تأتي الفئتين الثانية والثالثة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وجميعها تعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات،

تستغرق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية للانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.