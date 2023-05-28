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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الظاهر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، حجز إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث عنف الظاهر» للحكم في جلسة 25 يونيو.

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حجز قضية أحداث عنف الظاهر للحكم

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية أحداث عنف الظاهر عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

الحكم الأول في قضية عنف الظاهر

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في قضية أحداث عنف الظاهر في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخرين، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

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